تصريحٌ جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي.. هكذا هدّد لبنان!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، أن الآمال قائمة للوصول إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية.

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وفي حديث صحفي له، أكد غانتس إن "تل أبيب مستعدة لاتفاق ومصممة للدفاع عن أصولها"، معلناً أنه في "حال تعرّض إسرائيل للهجوم، فإن ردها سيكون حاسماً"، وأضاف: "في حال هاجم حزب الله إسرائيل، فإننا سنقوم بتدمير لبنان، و الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد".