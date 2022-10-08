عملية نوعية في عكّار.. مطلوبون خطيرون بقبضة "الأمن" وهذا ما عُثر بحوزتهم

تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال، اليوم السبت، وبعد عمليات رصد ومتابعة من توقيف كل من اللبنانيين المدعو "ج.ل" و "ر.ن" و "ا.ك" وهو عنصر فار من قوى الامن الداخلي، و"ج.ي" عنصر فار من الجيش، والسوري "م.ا".

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن عمليات التوقيف حصلت في مناطق بقرزلا ومنيارة والجديدة والعبدة في محافظة عكار، وقد ضُبط بحوزة الموقوفين 9 كيلوغرامات من مادة حشيشة الكيف و30 غراماً من مادة الكوكايين و47 غراماً من مادة الماريجوانا إلى جانب ميزان حساس عدد 3.

كذلك، تمكّن المكتب الأمني من دهم مزرعة في محلة مسرح جرود البترون وتوقيف السوري "ض.ك" بداخلها وضبط نحو 13 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا.