الراعي رأس صلاة الجنازة لراحة نفس المطران الهاشم

ودعت الكنيسة المارونية أحد أحبارها المطران بولس منجد الهاشم السفير البابوي السابق وراعي أبرشية دير الاحمر سابقا، ورأس صلاة الجنازة لراحة نفسة في كنيسة السيدة في بلدته العاقورة قضاء جبيل، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وعاونه لفيف من المطارنة والكهنة، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين، في حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبان زياد الحواط وانطوان حبشي على رأس وفد من دير الاحمر، مي خريش ممثلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، النائب السابق شامل روكز، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وفاعليات وأهل وأقارب الراحل وأبناء العاقورة والقرى المجاورة.

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