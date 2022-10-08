"مُفاجأة" من وهاب بشأن المحروقات.. ماذا كشف اليوم؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من هو شريك الشركة الأذربيجانية التي تبيع غالبية المحروقات في السوق اللبناني وهي محروقات رديئة جداً وهذا ما يلاحظه كل المواطنين؟ من يدعمها ؟ من يقاسمها الأرباح؟ عيب إستغلال الناس بكل الوسائل إطردوا هذه الشركة ودققوا بالمواصفات، ولنا معكم جولة".

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