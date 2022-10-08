العائدون من الموت: لم نعد مهاجرين بإرادتنا.. بل مخطوفين

كشفت شهادات القلة الناجية من مركب الموت الذي خرج من لبنان في 21 أيلول الماضي، وغرق قبالة السواحل السورية، عن وجه آخر للهجرة غير الشرعية التي تخرج من شمال لبنان. فالقصة تتجاوز رغبة عشرات اليائسين في ترك البلاد بسبب الأزمة المعيشية. ثمة عصابات أخطبوطية تصطاد البائسين وترسل بهم إلى الموت، بعد أن تنقض على آخر ما يملكونه.

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روى الناجون حكايات تؤكد أنهم خضعوا للترهيب، وأرغموا على الصعود إلى المركب والمجازفة بأرواحهم وأبنائهم مع علمهم بأن موتهم شبه حتمي.

وقال أحد الناجين من زورق الموت وسام التلاوي، الذي فقد زوجته وأبناءه الأربعة الذين كانوا معه، ونجا وحده لـ "الشرق الأوسط": "نقلونا من البر في زوارق صغيرة ثلاثة إلى عرض البحر، حيث كان المركب ينتظرنا، كانت أعدادنا هائلة. حين رأيت أن المركب صغير ومكتظ وغير آمن، قررت العودة، ومثلي آخرون، لكنني سمعت أحد المهربين يهدد رجلاً طلب العودة بالقول للمسلحين الذين معه: ارموا أولاده بالبحر، فعلمت أن لا خيار لنا، وبأننا أصبحنا تحت رحمتهم. لم نعد في تلك اللحظة مهاجرين بإرادتنا، بل تحولنا إلى مخطوفين، نساق عنوة رغماً عنا، مع علمنا أننا ذاهبون إلى الموت".

وأضاف: "كل الكلام على أنه كان يمكن العودة سباحة غير صحيح. كنا وسط البحر نرتجف برداً، وأسلحتهم موجهة ضدنا. عودتنا تعني أن نطالبهم باسترداد أموالنا. قالوا إنهم دفعوا لتأمين الطريق وضمان عدم اعتراضهم 90 ألف دولار، ولا مجال للتراجع".

وتتفق روايات الشهود على أن تهديداً مماثلاً تعرض له قبطان المركب الذي أرغم على الإبحار بقوة السلاح.

وأشارت لبنانية فقدت ابن عمتها وأولاده الثلاثة، على الرحلة المشؤومة نفسها ونجت زوجته ووالدها، ولا يزالان يعالجان في المستشفى في سوريا، الى أن "الراكب احتجز مع أولاده وزوجته لأيام قبل مغادرتهم. وعاد مصطفى وحده قبل الإبحار إلى منزل العائلة على عجل، حضر نفسه، وأخبر شقيقته فقط، أنه سيموت لا محالة، إما رمياً بالرصاص أو غرقاً في البحر، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى".

أما مصطفى خليل، الذي يرغب في السفر، لكنه يشعر بالرعب، مما يسمع، فقال: "عرفت ممن سبقوني في التجربة، أن على المركب عادة فئات ثلاث: المساكين أمثالنا، وفئة أفضل تمنح الغرفة التي قد تكون الوحيدة في المركب مع كمية أكبر من الطعام، والمطلوبون للعدالة، وهؤلاء ممن عليهم أحكام قضائية ويريدون الفرار. وعلى المركب مسلحون لحل نزاعات قد تنشب، ولا يتوانى هؤلاء عن التخلص من أحد الركاب ورميه في البحر، في حال شكل خطراً أو افتعل مشكلة".

يتم تفتيش المهاجرين قبل نقلهم إلى المركب، يمنع عليهم اصطحاب أوراق ثبوتية، أو مأكل ومشرب، هذه احتياجات يؤمنها المهرب، الذي سرعان ما يهرب رجاله على متن زورق مطاطي عند أول إحساس بالخطر.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة، خروج أعداد من زوارق الموت غير مسبوقة، والحادث المأساوي للمركب مقابل السواحل السورية لم يمنع المهربين من المضي في رحلاتهم. فالركاب يدفعون سلفاً الأموال، يتقاسمها المروج والسمسار، والمهرب، وصاحب المركب، هذا غير الرشاوى الضرورية لتأمين الطريق، مما يخلق أجواء احتقان دائمة، وخلافات دموية. وبالتالي يجد الجميع أنفسهم متورطين لاستكمال الرحلات الجهنمية القاتلة.