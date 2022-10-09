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لبنان

مفاوضات ترسيم الحدود: هذا جديدها "الطازج"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-10-2022 | 01:15
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أفاد مرجع معني هذا الصباح "ان المفاوضات الجارية بشأن الاقتراح الاميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل تشهد عملية أخذ ورد في الكثير من البنود والاقتراحات".

وقال المرجع "ان ما تشهده الاتصالات عبارة عن "ضربة عالحافر وضربة عالمسمار"، وان اجواء الاتصالات منذ الفترة القليلة الماضية، اشبه بـ "هبّة باردة وهبّة ساخنة"، وبالتالي لا يمكن القول سوى ان "التفاوض مستمر".

ميدانيا تفيد المعلومات ان عمليات تجارب روتينية سوف تجريها اسرائيل اليوم على حقل كاريش تستمر لساعات بعد اتصالات ديبلوماسية "توضيحية" تم القيام بها.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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