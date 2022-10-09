Advertisement

لبنان

بعد انتشار "الكوليرا".. هذا ما طلبته وزارة الصحة من المواطنين

Lebanon 24
09-10-2022 | 02:36
A-
A+
Doc-P-998539-638009061237446074.jpg
Doc-P-998539-638009061237446074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وزعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية، منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا، طرق الوقاية منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له.
 
وأكدت هذه المنشورات، أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم.
Advertisement
 
 
أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين،التعب او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.
 
وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:50 | 2022-10-09
12:45 | 2022-10-09
12:32 | 2022-10-09
12:14 | 2022-10-09
11:59 | 2022-10-09
11:38 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website