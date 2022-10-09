قالت مصادر سياسيّة مُواكبة أنّ أحد النوّاب الحاليين ينسّق مع نائب سابقٍ في الكثير من التفاصيل الإنمائية والسياسيّة وتحديداً خلال المرحلة الأخيرة التي تتطلبُ جُهداً كبيراً لمواكبة شؤون الناس، كما تبيّن أن هناك تقارباً أيضاً على صعيد ملف رئاسة الجمهوريّة بين الطرفين.

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واعتبرت المصادر أنّ النائب يسعى للحفاظ على خصوصية منطقته التي تحفظ رمزيّة النائب السابق الذي مثلها خلال السنوات الماضية وقدمها لها الكثير من الخدمات، كما أنّ هناك مساعٍ مستمرة لتعزيز العمل الإنمائي أكثر من أي وقتٍ مضى عبر وضع حدّ لكل تشويش سياسي من هنا أو من هناك.