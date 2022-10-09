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لبنان

نداءٌ من الراعي للنواب: لا نريد رئيس تسويات

Lebanon 24
09-10-2022 | 03:37
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جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته إلى النواب لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، مؤكداً أن "البطريركية  المارونية تدعم رئيساً ناجحاً بعد انتخابه".
وخلال عظة الأحد من بكركي، شدّد الراعي على أنّ الشعب ينتظرُ الخروج من أزماته ولا ينظر بارتاحٍ إلى شعار التغيير، وقال: "ما يهمّ الشعب هو أن تصبّ المبادرات في خلق مشروع حلّ مُتكامل، يقوم على السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية الموسعة والانفتاح". 
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وأضاف: "آن الآوان لكي ينكشف المرشح على الرئاسة الفارض نفسه بشخصيته وقدرته على الانقاذ، ولا نريد رئيس تسويات. لم نشعر بأي إحراج مع جميع الذين زاروا الصرح البطريركي، ولم يعد لبنان يتحمل انصاف الحلول وانصاف الرؤساء وانصاف الحكومات".
وختم: "الشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيساً غبّ الطلب".




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