Advertisement

لبنان

لا انترنت في هذه المناطق.. والأهالي يناشدون كريدية

Lebanon 24
09-10-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-998556-638009109707520176.jpg
Doc-P-998556-638009109707520176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني مشتركو خدمة DSL من اوجيرو في بلدتي الدوير والشرقية من مشكلة انقطاع الانترنت منذ اكثر من شهر، بسبب انقطاع الكهرباء عن غرفة التغذية التي يستفيد منها المشتركون في هاتين المنطقتين، والتي تتصل بسنترال كوثرية السياد، إضافة الى توقف المولدات عن العمل في بلدة الشرقية.
Advertisement
 
 
وجرت محاولات لوضع عدد من ألواح شمسية على غرفة الانترنت وباتت تشتغل في النهار خلال سطوع الشمس، إلا انه وفي الفترة الاخيرة، وبعد الغياب التام للتغذية بالاشتراك وتحولات الطقس، أصبحت الغرفة تستمد الطاقة الشمسية بحدود ال7 ساعات فقط، ما يحرم اكثر من 1100 مشترك من الانترنت، معظمهم من الطلاب الذين يتابعون دراستهم عبر الانترنت.
 
وناشد الاهالي في هاتين البلدتين المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه رفع المعاناة عنهم وعن اولادهم، "الذين يضطرون لاستعمال بديل عن انترنت DSL، مكلف وباهظ يوميا، ما يزيد من الاعباء المادية عليهم، لافتين الى ان معالجة مشكلة الانترنت تنحصر بتأمين طاقة كهربائية لغرفة التغذية او تأمين مولد او اشتراك بديل". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:50 | 2022-10-09
12:45 | 2022-10-09
12:32 | 2022-10-09
12:14 | 2022-10-09
11:59 | 2022-10-09
11:38 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website