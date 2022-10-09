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لبنان

رسالة أميركيّة جديدة للبنان بشأن "حقل كاريش".. هذا مضمونها

Lebanon 24
09-10-2022 | 04:16
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أنّ لبنان تبلغ مُسبقاً من الجانب الأميركي أنه خلال الأيام المقبلة سيحصل ضخ عكسي للغاز من البرّ الى البحر في إطار الأعمال التجريبية في حقل كاريش، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يأتي من باب التنسيق كي لا تحصل أيّ ردة فعل باعتبار أن انتاج الغاز لم يبدأ بعد".
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من جهتها، أشارت قناة الـ"MTV" إلى أنّ "الجانب الأميركي أبلغ لبنان مسبقاً أن ما التدفق الغاز العكسي باتجاه كاريش ليس إنتاجاً للغاز". 

وتحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن رفع "إسرائيل" من مستوى الاستنفار "خشية إمكانية اندلاع مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية في الأيام القريبة، على خلفية البدء اليوم بفحص ضخ الغاز في الأنبوب الذي يربط بين منصة كاريش والساحل الإسرائيلي"، وفق قولها.

وبحسب تقديرات "هآرتس" في "إسرائيل"، فإنه طالما لم يتحقق تقدّم واضح في المفاوضات بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، فـ"الأزمة بين الطرفين في ذروتها، وهناك خشية قائمة من تصعيد". 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "صرّحت لشركة التنقيب عن الغاز (إنيرجيان) باستكمال المرحلة الأخيرة من عملية الفحص في حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز".
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