جميل السيّد كشفها.. خطوة تؤدّي إلى "انتخاب رئيس للجمهورية"

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، قائلاً: "هل سننتخب رئيساً للجمهورية؟! هذا المجلس النيابي كما المجالس قبْله، قادر على التعطيل وعاجز عن إنتخاب رئيس إذا لم يحصل تدخل خارجي! اليوم، أولوية أميركا هي للإتفاق البحري، فإن نجحت وإستطاعت إرضاء إسرائيل فستصبح فرنسا وسيطاً فعّالاً في إنتخاب الرئيس، وإلا فستبقى أبواب الفراغ مفتوحة".

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