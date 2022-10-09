خواجة: إن لم نصل في 31 الحالي لانتخاب رئيس فسنستعين بالدستور

رأى عضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، ان "ملف الترسيم سوف يصل الى خواتيمه".





وأكد في حديث عبر برنامج "لقاء الأحد" من إذاعة "صوت كل لبنان" أن "هناك اسسا جوهرية يجب الاعتماد عليها في النقاط الاخيرة في الترسيم البحري"، مشدداً على أنه "لا يمكن تجاهل هذه الأسس والتخلي عنها لأنها أساسية".

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وعن تسمية رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية للرئاسة، قال خواجة: "سليمان فرنجية ليس صداميا وعلاقاته جيدة مع الكتل السياسية".





واشار الى أن "الظروف تتبدل خصوصا في الموضوع الرئاسي"، موضحا أن "انتخاب رئيس جمهورية هو انتخاب سياسي".





وقال: "إن لم نصل في الحادي والثلاثين من الحالي الى انتخاب رئيس فسنستعين بالدستور".