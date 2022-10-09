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لبنان

نائبٌ يتحدّث عن الخميس.. إليكم ما ستشهده "جلسة الرئيس"

Lebanon 24
09-10-2022 | 05:05
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أكد النائب عبد الرحمن البزري أنه "من واجب النواب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل"، مشيراً إلى أنه "من الواجب أيضاً تحقيق الهدف المتمثل باختيار رئيسٍ جديد للبلاد".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اعتبر البزري أن "جلسة الخميس لن تكون الحاسمة"، معلناً أن "عدداً من النواب سيتراجع يوم الخميس عن الورقة البيضاء في حين أن هناك أكثر من اسم سيُطرح للرئاسة".
 
ولفت البزري إلى أنّ "الإنتخابات الأخيرة التي حصلت أفرزت نوعاً من التوازنات الجديدة في المجلس النيابي"، مشدداً على أنه "ضد تعويم الحكومة وبقائها"، وأضاف: "أولويتنا انتخاب رئيس جديد للجمهورية". 
 
 
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