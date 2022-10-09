نائبٌ يتحدّث عن الخميس.. إليكم ما ستشهده "جلسة الرئيس"

أكد النائب عبد الرحمن البزري أنه "من واجب النواب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل"، مشيراً إلى أنه "من الواجب أيضاً تحقيق الهدف المتمثل باختيار رئيسٍ جديد للبلاد".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اعتبر البزري أن "جلسة الخميس لن تكون الحاسمة"، معلناً أن "عدداً من النواب سيتراجع يوم الخميس عن الورقة البيضاء في حين أن هناك أكثر من اسم سيُطرح للرئاسة".