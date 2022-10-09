أفاد أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك "قلقًا من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية مع لبنان".

وقال نقلًا عن مصادر إسرائيلية أن "فشل الاتفاق يدفع الأمم المتحدة لوضع الخط 29 كخط للتفاوض ويجعل وضع كاريش مثيرا للجدل".

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في السياق، أفادت "العربية" أن شركة "إنرجين" تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الشركة إلى "ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ للمنصة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة انرجيان أن "ضخ الغاز إلى المنصة هو جزء من مسار الضخ الخاص بها وليس بداية استخراج للغاز".

كما نقلت الميادين عن وسائل إعلام إسرائيلية أن "تل أبيب معنية بأنّ تصل الرسالة إلى الأمين العام لحزب الله وبأنّها لا تريد حرباً"، مشيرة إلى أن "تل أبيب طلبت من الوسيط الأميركي هوكشتاين إبلاغ لبنان أنّها لن تستخرج الغاز اليوم من حقل كاريش".