المرتضى هنأ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي: نتضرع أن تكون موعدا للشروع في بناء لبنان الجديد

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لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ما يلي:"وأسْدَتْ للبريَّةِ بنتُ وَهْبٍ يدًا بيضاءَ طوَّقَتِ الرقابالَقَد وَضَعَتهُ وَهّاجًا مُنيرًا كَما تَلِدُ السَّماواتُ الشِّهابافَقامَ عَلى سَماءِ البَيتِ نورًا يُضيءُ جِبالَ مَكَّةَ وَالنِّقاباوَضاعَت يَثرِبُ الفَيحاءُ مِسكًا وَفاحَ القاعُ أَرجاءً وَطابامولده (ص) مولد أمة، وإعلانُ انتقالِها من الجاهلية إلى الإيمان، ومُفتتَحُ رسالةٍ روحية سماوية تحتضن الإنسانية كلّها بالرحمةِ والمودةِ والتقوى.فيا سيدي يا رسول الله، نتضرّع أن تكون ذكرى مولدك موعدًا لمولدِ لبنانَ الجديد؛ ولقيامِ عالم مليءٍ بالسلام والطاعة لله، على وفق ما أردْتَ وعلَّمْتَ وعمِلْت، عسى أن تخرج البشرية من كهفِ حِرائها إلى ضوء الحياة الكريمة، مثلما خرجتَ أنت صادعًا في الناسِ بما أوحيَ إليك: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق الله العظيم".