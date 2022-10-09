Advertisement

لبنان

المرتضى هنأ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي: نتضرع أن تكون موعدا للشروع في بناء لبنان الجديد

Lebanon 24
09-10-2022 | 07:15
A-
A+
Doc-P-998592-638009199420285907.jpg
Doc-P-998592-638009199420285907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ما يلي:
"وأسْدَتْ للبريَّةِ بنتُ وَهْبٍ     يدًا بيضاءَ طوَّقَتِ الرقابا
لَقَد وَضَعَتهُ وَهّاجًا مُنيرًا         كَما تَلِدُ السَّماواتُ الشِّهابا
Advertisement
فَقامَ عَلى سَماءِ البَيتِ نورًا       يُضيءُ جِبالَ مَكَّةَ وَالنِّقابا
وَضاعَت يَثرِبُ الفَيحاءُ مِسكًا   وَفاحَ القاعُ أَرجاءً وَطابا
مولده (ص) مولد أمة، وإعلانُ انتقالِها من الجاهلية إلى الإيمان، ومُفتتَحُ رسالةٍ روحية سماوية تحتضن الإنسانية كلّها بالرحمةِ والمودةِ والتقوى.
فيا سيدي يا رسول الله، نتضرّع أن تكون ذكرى مولدك موعدًا لمولدِ لبنانَ الجديد؛ ولقيامِ عالم مليءٍ بالسلام والطاعة لله، على وفق ما أردْتَ وعلَّمْتَ وعمِلْت، عسى أن تخرج البشرية من كهفِ حِرائها إلى ضوء الحياة الكريمة، مثلما خرجتَ أنت صادعًا في الناسِ بما أوحيَ إليك: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.  صدق الله العظيم".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:50 | 2022-10-09
12:45 | 2022-10-09
12:32 | 2022-10-09
12:14 | 2022-10-09
11:59 | 2022-10-09
11:38 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website