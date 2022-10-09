قبلان: التسوية الوطنية ضرورة لرئيس قوي بالخيارات

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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أنه "لا يمكن الفصل بين لبنان والمنطقة، والتسويات جزء من تكوين لبنان، وعليه بنصف مسيحي ونصف مسلم يتكوَّن لبنان وعيشه المشترك وسلمه الأهلي ومصالحه الوطنية، والتجزئة والمناطقية واللامركزيات الموسعة تمزيق للبنان، والمناشير الدولية تبعد عن لبنان مسافة حاجز أو ساتر أو خط تماس".وقال: "المطلوب تطيير الطائفية لا الطوائف، واعتماد المواطنة كأساس مرجعي للدولة ومؤسساتها الدستورية وليس الحصص الطائفية، والتسوية الوطنية ضرورة لرئيس قوي بالخيارات، والثروة البحرية النفطية أصل السيادة الإنقاذية للبنان".