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لبنان

سيدة مفقودة مع ولديها منذ 20 يوماً.. غادرت منزلها من هذه المنطقة ولم تعد (صورة)

Lebanon 24
09-10-2022 | 07:18
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صـدر عــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبـة العلاقـات العامّـة  البــلاغ التّالـي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
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دنيا محمد علو (مواليد عام 1993، سوريّة الجنسيّة)
وولديها القاصرين:

روجينا شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2012، سوريّة الجنسيّة)
محمّد شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2013، سوري الجنسيّة)
 
الذين غادروا مكان إقامتهم في مخيّم صبرا وشاتيلا منذ حوالى عشرين يومًا ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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