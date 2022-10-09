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لبنان

وفاة والدة المطران عبد الساتر

Lebanon 24
09-10-2022 | 08:10
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توفت السيدة أنطوانيت أخرس عبد الساتر، والدة المطران بولس عبد الساتر.
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة بعد ظهر غد الاثنين في كاتدرائية مار جرجس-بيروت. وتقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر، ويوم الثلثاء من الساعة 11 قبل الظهر حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.
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المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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