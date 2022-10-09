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لبنان

في الذكرى السابعة لرحيل الياس سكاف... ميريام سكاف: الاستحصال على ودائع الناس بالقوة ليس فعل حرام

Lebanon 24
09-10-2022 | 08:15
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احيت الكتلة الشعبية ذكرى مرور 7 سنوات على رحيل الوزير والنائب السابق الياس سكاف في كنيسة سيدة النجاة زحلة.

وانتقدت رئيسة الكتلة ميريام سكاف خلال كلمة في المناسبة "سلطة هدمت الهيكل وتستمر في نهج الانهيار".
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واضافت "عندما فتّشوا في كتاب الأوادم وجدوا إسمك  في الطليعة، فمن كان على صورتك لم يعد موجودا".

واعتبرت سكاف ان "السطو على المصارف والاستحصال على ودائع الناس بالقوة ليس فعل حرام .. "فما أُخِذَ بالقُوّة لا يُسترَدّ ..إلا بالقُوّة" وما اُخذ من المصارف بالقوة لا يُسترَدَ الا بالقوة".
واضافت: "امام هذا الوضع لا نستطيع لوم المودع الذي يبيع كليته ليتعالج، او توجيه العتب لمرضى السرطان. وهؤلاء جميعهم لا امل لهم بالدولة والقضاء الذي يعاني اوضاعا مشابهة، وبعضه مسيّس ويعمل غب الطلب".
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