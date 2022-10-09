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لبنان

تفاصيل مؤلمة.. قتيلان في حادث صدم في هذه المنطقة

Lebanon 24
09-10-2022 | 09:15
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 صدمت دراجة نارية يقودها شاب في العقد الثالث من العمر، إمرأة في العقد السادس من العمر كانت تجتاز المسلك الشرقي لأوتوستراد العقيبة نهر إبراهيم مقابل سوق الخضار، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وفرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني العقيبة وجبيل وعناصر الصليب الأحمر. وشهد المسلك الشرقي للأوتوستراد والطريق البحرية في العقيبة نهر ابراهيم زحمة سير خانقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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