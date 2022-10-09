انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة في النبطية تجري بأجواء هادئة

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انطلقت صباح اليوم، انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة، وذلك في المدرسة الكندية في النبطية، وهي من المراكز المحددة لها من قبل نقابة المعلمين في المحافظات كافة وتحت اشراف وزارة العمل.وتجري الانتخابات وسط أجواء هادئة، ولوحظ ان الاقبال كان خفيفا منذ الصباح، وارتفع نسبيا مع ساعات الظهر.وتابع الانتخابات مراقبون من قبل الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" Lade " ومندوبون عن اللائحتين المتنافستين:- "لائحة الصمود النقابي" برئاسة النقيب نعمة جرجس محفوظ وتضم: إبراهيم خليل يونس، شربل أنطون الحامض، اسامة عبد القادر الأرناؤوط، باتريك أنطوان رزق الله، احمد حمزة غلاييني، اهاب حسن نافع، ثناء نعمان أبو حيدر، مايا أنطوان مطر، كامل حسن سرور، سعيد جان بشير ووليد امون متى.- "لائحة نقابيون ونقابيات" وتضم: لونا سمور، ديانا أبو زينب، دانيال يونس، ميشلين يعقوب، نهى عسيران، نيلة فصيل ويانا ريم السمراني.وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصرا، حيث تبدأ عملية الفرز.