Advertisement

لبنان

انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة في النبطية تجري بأجواء هادئة

Lebanon 24
09-10-2022 | 09:22
A-
A+
Doc-P-998629-638009292391284859.png
Doc-P-998629-638009292391284859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انطلقت صباح اليوم، انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة،  وذلك في المدرسة الكندية في النبطية، وهي من  المراكز المحددة لها من قبل نقابة المعلمين في المحافظات كافة وتحت اشراف وزارة العمل.
Advertisement

وتجري الانتخابات وسط أجواء هادئة، ولوحظ ان الاقبال كان خفيفا منذ الصباح، وارتفع نسبيا مع ساعات الظهر.

وتابع الانتخابات مراقبون من قبل الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" Lade " ومندوبون عن اللائحتين المتنافستين:

- "لائحة الصمود النقابي" برئاسة النقيب نعمة جرجس محفوظ وتضم: إبراهيم خليل يونس، شربل أنطون الحامض، اسامة عبد القادر الأرناؤوط، باتريك أنطوان رزق الله، احمد حمزة غلاييني، اهاب حسن نافع، ثناء نعمان أبو حيدر، مايا أنطوان مطر، كامل حسن سرور، سعيد جان بشير ووليد امون متى.

- "لائحة نقابيون ونقابيات" وتضم: لونا سمور، ديانا أبو زينب، دانيال يونس، ميشلين يعقوب، نهى عسيران، نيلة فصيل ويانا ريم السمراني.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصرا، حيث تبدأ عملية الفرز.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:50 | 2022-10-09
12:45 | 2022-10-09
12:32 | 2022-10-09
12:14 | 2022-10-09
11:59 | 2022-10-09
11:38 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website