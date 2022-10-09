اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 39525 و39575 ليرة للدولار.

Advertisement

وصباحا افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تترواح ما بين 39500 و39600 ليرة للدولار.