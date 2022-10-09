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لبنان

اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
09-10-2022 | 09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 39525 و39575 ليرة للدولار.
 
وصباحا افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تترواح ما بين 39500 و39600 ليرة للدولار.

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