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لبنان

الخطيب: استخراج ثروات لبنان النفطية خشبة خلاصه

Lebanon 24
09-10-2022 | 09:50
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ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، كلمة الحفل التأبيني الذي اقيم في بلدة لبايا، بحضور حشد من الشخصيات والفعاليات السياسية والاجنماعية والتربوية وعلماء الدين ومواطنين.
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وقال الخطيب: "هذا هو ايماننا ان الحياة الدنيا مهما امتدت فهي زائلة وقصيرة مهما بلغت ومهما بلغت اغراءاتها فهي تمضي بكل متاعها ومصائبها وتعيش اللحظة التي انت فيها فنحن نعيش زوالها لحظة بلحظة وهي لا تستقر على حال متغيرة من حال الى حال فهي ان امعنا النظر تستدعي منا الخوف والحذر والا نركن اليها، اذ كيف نركن اليها وهي على هذا الحال من عدم الاستقرار فما ان تضحك لك حتى تحزنك وسعادتها ممزوجة بالشقاء ولذلك يسمي امير المؤمنين من يركن اليها بالمغرور يقول (فالمغرور من غرته) ثم يخاطبها بقوله (اليك عني غري غيري فعيشك قصير وخطرك يسير)ِ.
 
وأضاف: "استخراج ثروات لبنان النفطية خشبة خلاص الوطن مما يتخبط به من أزمات اقتصادية ومعيشية، وتحرير هذه الثروات من القرصنة الاسرائيلية والضغوط الاجنبية واجب وطني يحتم على اللبنانيين الانخراط في المعركة السيادية التي تخوضها الدولة اللبنانية من خلال الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة المتماهي مع قرار المقاومة في رفض التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثرواته. من هنا فإن اللبنانيين مطالبون بالتمسك اكثر من اي وقت مضى بالمعادلة التي حررت لبنان واصبحت اليوم ضمانة للنهوض باقتصاده وانقاذه من الانهيار الذي عملت الدوائر الاستعمارية وعملائها لاغراقه في الفوضى والفوضى والفتن"، مشيرا الى "التخبط والارباك الذي يعيشه قادة الكيان الغاصب بفعل الاخفاقات التي لحقت بهم في حروبهم العدوانية على لبنان وسوريا وغزة، مما دفعهم الى اطلاق تهديدات ومواقف انفعالية لحسابات انتخابية سرعان ما تلاشت لمعرفتهم المسبقة ان كيانهم الغاصب دخل في مرحلة خطيرة تهدد وجوده في منطقتنا العربية والإسلامية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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