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لبنان

للمواطنين في كلّ لبنان.. هكذا تحمون أنفسكم من "الكوليرا"

Lebanon 24
09-10-2022 | 11:38
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نشرت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، دليلاً يقدّم معلومات بارزة عن كيفية الوقاية من وباء "الكوليرا" في لبنان. 
 
ويُبرز الدليل قائمة بالأعراض المرتبطة بالوباء فضلاً عن كيفية انتقاله وفترة الحضانة المرتبطة به.
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كذلك، قدمت الوزارة دليلاً بأساليب العلاج من الوباء في حال الاصابة به، إلى جانب سردٍ مفصل لكيفية غسل اليدين بشكلٍ جيد وتعقيم الفواكه والخضار قبل تناولها. 
 
وفي ما يلي الدليل الكامل الخاص بوباء الكواليرا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

صحة

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