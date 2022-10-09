للمواطنين في كلّ لبنان.. هكذا تحمون أنفسكم من "الكوليرا"

نشرت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، دليلاً يقدّم معلومات بارزة عن كيفية الوقاية من وباء "الكوليرا" في لبنان.

ويُبرز الدليل قائمة بالأعراض المرتبطة بالوباء فضلاً عن كيفية انتقاله وفترة الحضانة المرتبطة به.

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