آخر معلومات استخباراتية إسرائيليّة عن لبنان.. هل من حرب آتية؟

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأحد، إن آخر المعلومات الاستخباراتية تُقدّر بأن فرصة اندلاع مواجهة مع لبنان بسبب ملف ترسيم الحدود البحرية، ضئيلة جداً.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب تُقدر وجود احتمالات لإمكانية توقيع اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نهاية شهر تشرين الأول الحالي.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال جلسة "الكابينات" الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، تمّ سماع تقييمات أمنية واضحة حول الاحتمال الضئيل لإمكانية اندلاع حرب، وذلك على الرغم من توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الاستعداد لمثل هذا السيناريو.

وأكدت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترى أن هناك خطوة أمنية في اتفاقية ترسيم الحدود، كما أنها تعتبر أن إرساء حدود بحرية جديدة لا يُعرض مصالح إسرائيل الأمنية للخطر على الإطلاق، ولا يمسّ بحرية العمل للقوات البحرية في المنطقة.

ووفقاً لـ"هآرتس"، فإن الاتفاقية جيدة جداً من حيث الأمن، وهذا ما أكده ممثلون عن الجيش الإسرائيلي لأعضاء "الكابينات" خلال الاجتماع الأخير.

بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التعليمات التي أصدرها غانتس للاستعداد لتصعيد محتمل مع لبنان، لا يعكس التوقعات الاستخباراتية بشأن حربٍ مع "حزب الله".

وأوضح الصحيفة أنه لا توجد في هذه المرحلة تحذيرات واضحة حول عزم "حزب الله" تنفيذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية ترى أنه لا يوجد تخوف من اشتعال الوضع في الأيام المقبلة.