فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ مؤخراً مقطع فيديو نُسِب إلى "حزب الله"، ويُظهر تحضيرات عسكرية لاستهداف منصة الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيليّ.

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ويُظهر الفيديو جنوداً عسكريين يغوصون تحت المياه مع أسلحة محمولة، وقد بيّن أنهم يستعدون لمهاجمة هدفٍ في البحر مع الإشارة بشكل غير مباشر إلى أنّ "كاريش" هو النقطة الخاضعة للاستهداف.

مصادر مقربة من "حزب الله" كشفت لـ"لبنان24" إنّ "هذا الفيديو لا يمتّ إلى الحزب بصلة"، مشيرة إلى أن "ما جرى بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو من انتاجِ أشخاص لا علاقة للحزب بهم"، وأضافت: "في مرة سابقة، بث الحزب فيديو خاص بكاريش، وقد جرى الإعلان عن ذلك بشكل صريح، ولهذا أي شيءٍ يصدرُ عن الحزب من هذا القبيل يتم الإفصاح عنه ويتم تبنيه من قبل المنافذ الإعلامية الرسميّة".