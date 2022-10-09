المكتب التربوي في حركة أمل: فوز لائحة "الصمود النقابي" في انتخابات نقابة المعلمين

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هنأ المكتب التربوي المركزي في حركة أمل نجاح لائحة الصمود النقابي المدعومة من حركة امل وبعض الاحزاب والتيارات السياسية بكافّة مرشحيها .ويشكر المكتب المعلمين والمعلمات كافة الذين شاركوا في العملية الانتخابية وكذلك الذين لم يتمكنوا من الوصول الى مراكز الاقتراع بسبب الاوضاع الصعبة .واكد المكتب التربوي المركزي لحركة أمل دعم المدارس الخاصة والرسمية مع الحفاظ على حقوق الاساتذة والمعلمين وعدم المسّ براوتبهم ووقف الصرف التعسّفي للمعلمين في المدارس الخاصة، ودعم صناديق التعويضات والتعاضد والتقاعد، واعتماد وحدة التشريع في التعليم والافراج عن اموال المؤسسات التعليمية لتقوم بدورها في هذه الظروف الصعبة.