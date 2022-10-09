عن "الترسيم" و "الرئاسة".. الشيخ نعيم قاسم يحسم موقف "حزب الله"

أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان موجودة لكي تدافع عن الأرض والوطن، معتبراً أن حضور تلك المقاومة يكون من خلال القدرة على مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الذي يهدد لبنان باستمرار.

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وفي كلمةٍ له خلال احتفال في بلدة زوطر الجنوبية، قال قاسم: " "يحارون كيف يواجهوننا ليسقطوا مشروعية حضورنا، ولكننا نواجههم بالأدلة والمنطق، فيعجزون، يقولون لنا لا نريد سلاحا بيننا، لأن السلاح محصور بالجيش اللبناني، ونقول لهم نحن نؤمن أيضا بأن السلاح للدفاع عن الأرض يجب أن يكون بيد الجيش اللبناني، وهو الذي يدافع عن الأرض".