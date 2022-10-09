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لبنان

ماذا قالت أوساط ميقاتي بشأن ملف "الحدود البحريّة"؟

Lebanon 24
09-10-2022 | 13:21
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أكدت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقناة "الجديد"، اليوم الأحد، إن الأمور بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، سارية على قدم وساق.
 
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ولفتت الأوساط إلى أن "هناك أخذ ورد بشأن الملف"، لكنها قالت: "تفاءلوا بالخير تجدُوه". 
 
ومساء اليوم، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً من الموفد الاميركي آموس هوكشتاين اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.
 
وبحسب بيان الرئاسة، فقد أكد هوكشتاين أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
ولفت مكتب الاعلام الى أنّ الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
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