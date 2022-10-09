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لبنان

الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-10-2022 | 14:06
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قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ تسعيرة الكيلوواط التي ستتغير لاحقاً، ستكون وفق سعر الدولار على منصة "صيرفة"، باعتبار أنها تُحتسب بـ"السّنتات".
ووفقاً للمصادر، فإنّه عند الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات المعنية بشأن خطة رفع التعرفة، ستتم المباشرة فوراً بتأمين الفيول وتأمين معامل المؤسسة بالكميات اللازمة من المحروقات عبر السيولة التي ستتوفر، الأمر الذي سيضمن تغذية تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات يومياً. 
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وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنه "حتى الآن لم تتم المباشرة برفع التعرفة، وهذا الأمرُ سيكون متاحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة لحسمه تماماً، لكن الأمور إيجابية". 
وذكرت المصادر بأنّ التوجّه الحالي يقضي باحتساب تسعيرة أول 100 كيلوواط/ساعة على سعر 10 سنتات لكل كيلوواط، بينما سيتم احتساب الاستهلاك الذي يتجاوز الـ100 كيلوواط/ساعة وفق سعر الـ27 سنتاً لكل كيلوواط.
ويوم أمس، أكدت مصادر المؤسسة لـ"لبنان24" أن أمر التعرفة المرتبطة بالـ27 سنتاً، يعتبرُ مرهوناً بشرط أساسي وهو أن يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل كل الادارات العامة والمؤسسات وقيمتها تبلغ حوالى 230 مليون دولار سنوياً، وعلى ان تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كلفة شراء الفيول العراقي. 
وتابعت: "في حال عدم القيام بهذين الاجرائين، تصبح التعرفة 37 سنتاً بدل من 27 سنتاً. أما في ما خص الرسوم الثابتة سوف تزيد 30% عما كانت عليه بالسنتات قبل الازمة المالية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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