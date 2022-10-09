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لبنان

بـ2217 صوتاً.. نعمة محفوض نقيباً للمعلمين في المدارس الخاصة

Lebanon 24
09-10-2022 | 14:11
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فازت لائحة "الصمود النقابي" برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والتي أجريت، اليوم الأحد.
 
وحصد محفوض لقب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة بـ2217 صوتاً، وكانت تنافسه المرشحة لونا سمور عن لائحة "نقابيون ونقابيات" التي نالت 168 صوتاً.
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وتوزعت الأصوات الفائزة بعضوية النقابة على الشكل التالي:

1- كامل حسين سرور 2486 صوتاً
2-ابراهيم خليل يونس 2422 صوتاً
3- شربل أنطوان حامض 2243 صوتاً
4- نعمة جرجس محفوض 2217 صوتاً (الفائز بمنصب النقيب)
5- احمد حمزة غلاييني 2183 صوتاً
 
6- ثناء نعمان أبو حيدر 2176 صوتاً
7- اسامة عبد القادر ارناؤط 2172 صوتاً
8- ايهاب حسن نافع 2167 صوتاً
9- وليد ادمون متى 1646 صوتاً
10- سعيد جان بشير 1642 صوتاً
11- باتريك انطوان رزق الله 1618 صوتاً
12- مايا انطوان مطر 1616 صوتاً.
 
 
 
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