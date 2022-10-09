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لبنان

بلبلة على أوتوستراد الجنوب.. جثة تظهر و "المخابرات" تنتشر!

Lebanon 24
09-10-2022 | 14:25
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنه عثر، مساء اليوم الأحد، على جثة رجلٍ على طريق أوتوستراد صيدا - صور، محلة جسر المطرية قبل حاجز الجيش.
ووفقاً للمعلومات، فقد حضرت قوة من المخابرات وضربت طوقاً أمنياً في المكان، وقد بوشرت التحقيقات لكشف هوية صاحب الجثة. 
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لبنان

أوتوستراد الجنوب

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