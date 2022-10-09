بلبلة على أوتوستراد الجنوب.. جثة تظهر و "المخابرات" تنتشر!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنه عثر، مساء اليوم الأحد، على جثة رجلٍ على طريق أوتوستراد صيدا - صور، محلة جسر المطرية قبل حاجز الجيش.

ووفقاً للمعلومات، فقد حضرت قوة من المخابرات وضربت طوقاً أمنياً في المكان، وقد بوشرت التحقيقات لكشف هوية صاحب الجثة.