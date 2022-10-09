وهاب يتحدّث عن "سرقات ماليّة".. من هم الذين اتّهمهم بها؟

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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المنظمات الدولية التي تعمل في لبنان فاسدة أكثر من مؤسسات الدولة توزع مساعدات على جمعيات وهمية وهذه الجمعيات يسرق أكثر أعضائها المال دون حسيب أو رقيب وهي متفلته من الرقابة ولا يستفيد منها المحتاج . هل تستطيع هذه المنظمات إنقاذ نفسها وإيجاد آليات أفضل؟".