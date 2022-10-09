انتخابات نقابة خبراء السير.. تحالف "القوات - الكتائب" يكتسح كلّ المقاعد

أصدرت مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" البيان التالي:



"جرت اليوم انتخابات نقابة خبراء السير في مركز النقابة في الدكوانة لانتخاب مجلس نقابة جديد، وقد انحصر التنافس بين لائحتين، الأولى مدعومة من حزبي "القوات" و"الكتائب" واللائحة الثانية مدعومة من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، وقد اكتسحت لائحة تحالف القوات - الكتائب جميع المقاعد بحيث جاءت النتيحة 0-12. وعليه، تتقدم مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" بأحر التهاني من مجلس النقابة المنتخب آملة تحقيق كل ما يهم الخبراء والمهنة على حد سواء، كما تشكر المصلحة جميع الخبراء الذين منحوا اللائحة ثقتهم وتعدهم بالوقوف الى جانبهم في كل مطالبهم لتحقيق الأفضل في هذه الظروف الصعبة".

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