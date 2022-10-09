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لبنان

هاشم: متفائلون بملف الترسيم ولا مُعاهدة مع العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
09-10-2022 | 16:08
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أكد النائب قاسم هاشم أنه "لا يمكن الوصول إلى اتفاق أو معاهدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي"، معلناً أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية لن يُحال إلى مجلس النواب"، وأضاف: "لا يمكن لأي أحد تجاوز دور المقاومة في مفاوضات الترسيم، ولدينا تفاؤل بشأن اتفاق ترسيم الحدود ولبنان مُتمسك بملاحظاته لحماية حقوقه. مع هذا، فإن مزارع شبعا لا تحتاج لمفاوضات وهناك ثبوتيات تؤكد أنها أرض لبنانية وننتظر تحريرها فقط".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اعتبر هاشم أنه "لا يُمكن لأي طرف المزايدة على أي طرفٍ آخر بمسألة الحرص على حقوق لبنان"، وأضاف: "في ظل النظام الحالي، لا يمكن لأي شيء أن يتحسن، وسنبقى بنفس الأزمات".
وعن رئاسة الجمهورية، أكد هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يهدف إلى تفعيل الجلسات، مشيراً إلى أنه "ليس بالضرورة التصويت في جلسة الخميس بورقة بيضاء مثلما حصل في جلسة الانتخاب الأولى"، وقال: "البلد لا يتحمل رئيس تحدٍّ". 
 
 
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