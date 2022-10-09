عبدالله: البلد لا يحتمل الفراغ ومرشحنا للرئاسة ما زال ميشال معوض

شدّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على "ضرورة إبعاد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عن الكيدية والاستثمار السياسي"، مشيراً إلى أنه "يجب التنويه بطريقة التعاطي مع المفاوضات".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال عبدالله: "الموقف اللبناني الموحد والدبلوماسية اللبنانية والمقاومة كانوا مثلث قوة في مفاوضات ترسيم الحدود، ومع العدو الإسرائيلي يجب أن ننتظر المفاجآت".

وفي ملف رئاسة الجمهورية، أكّد عبدالله أن مرشح "اللقاء الديمقراطي" للرئاسة ما زال النائب ميشال معوّض، مؤكداً أنه "لا يمكن الاستمرار بلعبة النصاب التي لا تمكننا من انتخاب رئيس ولا تشكيل حكومة"، وقال: "بسبب كل ذلك، أصبح لدينا عقم لحل الأزمات".

وأردف: "نريد انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الخميس المقبل والبلد لا يحتمل الفراغ ولا التعطيل".