عطية: لا خلاف مع معوّض ونريد مرشحاً يتواصل مع الجميع

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أكد عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية عدم وجود أي خلافٍ بين كتلته والنائب ميشال معوض وتحديداً في ملف رئاسة الجمهورية، وقال: "نريدُ مرشحاً يتواصل مع الجميع ويساهم في إنقاذ البلد".وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أكد عطية أن "الهدف هو الوصول إلى صيغة تسوية وتقريب المسافات"، وقال: "ليس لدينا أي مرشح للرئاسة".