مصدر دبلوماسي يكشف أمراً مُهماً بشأن ملف الترسيم.. ما هو؟

أكّد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك" أن "بيروت تربط الموافقة النهائية على العرض الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية".

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وقال المصدر اللبناني إنّ "العرض الأميركي سيصل لبنان في الساعات المقبلة"، وأضاف: "بعد إقفال الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين باب النقاش حول عرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستعداده لتقديم صيغة نهائية منقحة، فإن لبنان يكون قد حقق أحد مطالبه، وهو عدم ربط التنقيب والاستخراج في البلوك 9، وما يسمى حقل قانا غير المستكشف بمفاوضات إسرائيل مع شركة توتال الفرنسية حول حصتها من عائدات الجزء الجنوبي من هذا الحقل الواقع جنوب الخط 23".



وفي وقتٍ سابق، اليوم الأحد، أعلنت رئاسة الجمهوريّة أنها "ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة".