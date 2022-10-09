كبارة استقبل البخاري وتداولا بآخر المُستجدّات

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إستقبل النائب كريم كبارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في منزله في طرابلس، وشكل اللقاء مناسبة للتداول بآخر المستجدات.وذكر مكتب النائب كبارة أنه "كان تشديد على الحرص على استقرار لبنان، وتأكيد على اهمية العلاقات الطيبة والمتينة بين لبنان وكل الدول العربية وعلى رأسها المملكة".