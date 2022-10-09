خلال 24 ساعة.. هذا ما سيجري على صعيد المصارف

قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، اليوم الأحد، إن "جمعية مصارف لبنان ستجتمع خلال 24 ساعة"، مؤكداً أنه "ليس لها أي مصلحة بالمزيد من الإقفال، لأن ذلك سيزيد قلة الثقة مع المودعين".

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