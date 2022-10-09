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لبنان

خلال 24 ساعة.. هذا ما سيجري على صعيد المصارف

Lebanon 24
09-10-2022 | 16:56
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قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، اليوم الأحد، إن "جمعية مصارف لبنان ستجتمع خلال 24 ساعة"، مؤكداً أنه "ليس لها أي مصلحة بالمزيد من الإقفال، لأن ذلك سيزيد قلة الثقة مع المودعين". 
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وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أكد الحاج أنّه لا الاستخفاف بكرامة وسلامة الموظفين في المصارف، مشيراً إلى أن المصارف مستمرة بتسيير المعاملات والشؤون المرتبطة بالمواطنين وذلك عبر العمل الداخلي.
 
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