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لبنان
النواب التغييريون لن يصوّتوا لمعوّض
Lebanon 24
09-10-2022
|
20:00
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قالت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "النواب التغييريين الـ 13، قرّروا عدم التصويت للنائب ميشال معوض، وانهم يتداولون الآن بـ 3 أسماء، هم: وزير الداخلية السابق زياد بارود، ووزير الخارجية السابق ناصيف حتي، الذي كان ممثلا للجامعة العربية قبل ان يختاره رئيس الجمهورية ميشال عون وزيرا للخارجية في بداية عهده، إلا انه لم يستطع المتابعة، مع رئاسة لها أكثر من ظل، وأخيرا النائب السابق صلاح حنين".
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