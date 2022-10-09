النواب التغييريون لن يصوّتوا لمعوّض

قالت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "النواب التغييريين الـ 13، قرّروا عدم التصويت للنائب ميشال معوض، وانهم يتداولون الآن بـ 3 أسماء، هم: وزير الداخلية السابق زياد بارود، ووزير الخارجية السابق ناصيف حتي، الذي كان ممثلا للجامعة العربية قبل ان يختاره رئيس الجمهورية ميشال عون وزيرا للخارجية في بداية عهده، إلا انه لم يستطع المتابعة، مع رئاسة لها أكثر من ظل، وأخيرا النائب السابق صلاح حنين".

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