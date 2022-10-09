Advertisement

لبنان

تطوّر في موقف عون: الرئاسة قبل الحكومة

Lebanon 24
09-10-2022 | 22:22
A-
A+
Doc-P-998723-638009763061463077.jpg
Doc-P-998723-638009763061463077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ميشال نصر في "الديار": خرج سيد العهد ليعلنها صراحة، أمام الأمين العام المساعد للجامعة العربية، محددا الأولويات، حاسما الملفات" الرئاسة قبل وأهم من الحكومة"، في موقف واضح انه يتعارض إلى حد التناقض مع أجندة حارة حريك، التي دعت اكثر من مرة على لسان امينها العام السيد حسن نصرالله،الى عدم التوهم ان الإنقاذ والحل في الرئاسة، إنما في الحكومة.
Advertisement
مصادر سياسية متابعة رأت ان كلام بعبدا الاخير، لا يمكن عزله عن ردود الفعل على ما يصفه العونيون بكيدية الثنائي بري - ميقاتي في التعامل مع الرئاسة الأولى وما تمثل.
قرأت المصادر في مواقف العهد المتراكمة، ضغطا مضادا وامساكا لاطراف الخارج والداخل من الايد التي توجعهم، فان اردتم عدم حصول صراع دستوري في البلد حول الصلاحيات، وتحول الأمور نحو أزمة نظام، سارعوا إلى انتخاب رئيس خلال الأيام المتبقية من المهلة، بدل السعي إلى تشكيل حكومة "مش لح تركب"، متابعة ان الصهر ذهب ابعد من ذلك ملوحا بسحب الوزراء من حكومة تصريف الاعمال، ما يسقط عنها صيغة الميثاقية، وهو السلاح نفسه الذي استخدم في مواجهة ومعارضة حكومة عون الانتقالية ،نهاية الثمانينات.
على الجانب الاخر لا يبدو ايا من الأطراف مستعجل التشكيل، بإستثناء حزب الله ،فالمعارضة "لا تستبعد" شيئا وكل الاحتمالات واردة،
في تغريدة لافتة لاحد "قادة الرأي العوني"، ثمة كلام واضح عن "قنبلة" ستنفجر ليل ٣١ تشرين الأول، قد تكون شبيهة بقنبلة أيلول ١٩٨٨،ذاك اليوم الذي اقفل ربع ساعته الأخيرة كتاب الجمهورية الأولى لتفتح معه صفحة الجمهورية الثانية. فهل يعيد التاريخ نفسه، فتقلب الدقائق الأخيرة الجمهوريات؟ اكيد ان الجواب هو فجر الأول من تشرين الثاني، الذي قد يحمل معه "عيد القديسين" اما فرجا او فلجا، فيصدق المنجمون وان كذبوا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-10-10
01:30 | 2022-10-10
01:15 | 2022-10-10
01:00 | 2022-10-10
01:00 | 2022-10-10
00:12 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website