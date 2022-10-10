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لبنان
عمليات قطع الاشجار مستمرة... اليكم ما حصل في جرود القموعة
Lebanon 24
10-10-2022
|
00:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مخابرات الجيش بتوقيف أحد الاشخاص خلال محاولته قطع مجموعة من الاشجار في جرود بلدة القموعة لتحويلها الى حطب.
يذكر ان شخصا آخر كان موجودا في المكان لكنه تمكن من الهرب.
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قطع الاشجار
القموعة
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