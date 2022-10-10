عمليات قطع الاشجار مستمرة... اليكم ما حصل في جرود القموعة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مخابرات الجيش بتوقيف أحد الاشخاص خلال محاولته قطع مجموعة من الاشجار في جرود بلدة القموعة لتحويلها الى حطب.

يذكر ان شخصا آخر كان موجودا في المكان لكنه تمكن من الهرب.