توقيف أكثر من 15 مطلوبا ومقتل أحدهم... الجيش ينفذ عملية أمنية واسعة في بعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الجيش باقفال جميع المنافذ في بلدة بريتال منفذا انتشارا واسعا داخل البلدة.

و في التفاصيل، تنفذ القوة الضاربة في مخابرات الجيش عملية أمنية واسعة في شرقي بعلبك، حيث تقوم بمداهمة منازل عدد كبير من المطلوبين في تجارة المخدرات وسرقة السيارات.

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والعملية الأمنية التي بدأت بعد منتصف الليل، شهدت تبادل اطلاق نار بين الجيش والمطلوبين ما ادى الى مقتل المدعو "م.ط"، وهو احد المطلوبين للعدالة.

ويستمر الجيش في عمليته متمكنا من توقيف مجموعة من المطلوبين.

وفي آخر المعطيات، ارتفعت وتيرة المداهمات التي تقودها القوة الضاربة في الجيش بمساندة فوج المجوقل وطائرة استطلاع.

كما ارتفع عدد الذين تم توقيفهم الى 15 مطلوبا، وتم ضبط ومصادرة اسلحة وذخائر وعدد من معامل تصنيع المخدرات.