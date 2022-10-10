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لبنان

مصدر استشاري: "الحزب يدعم باسيل ونهج عون جيد للمحور"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2022 | 01:15
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بالرغم من قرار حزب الله بعدم تسمية أي مرشح للرئاسة في الجلسات النيابية التي يدعو إليها الرئيس نبيه بري، إلا أن مصدرا إستشاريا بارزا جزم لـ"لبنان 24" أن كل آداء الحزب، وحتى مجالسه الخاصة، يشيران الى أن النائب جبران باسيل يبقى خيار الحزب الأول في الإستحقاق الرئاسي".

وقال "بالرغم من أن حزب الله يدرك إنعدام حظوظ باسيل، فهو يسعى الى إيجاد شخصية يوافق عليها رئيس "التيار الوطني الحر"، وتلتزم كل شروطه لناحية الحصص الوزارية في كل حكومات العهد، إضافة الى التعيينات في كل الفئات وخاصةً الحساسة منها، أي بمعنى آخر ان يكون جبران باسيل رئيس الظل".

وقال المصدر "إن إتفاقا ضمنيا حصل بين باسيل وحزب الله على هذا المبدأ مهما طال الفراغ، وأن نهج الرئيس عون أوصل الى نتائج جيدة جداً لمحور الممانعة".

في المقابل تؤكد مصادر على صلة وثيقة بالحزب "ان نظرة حزب الله الى الامور تتعدى الاعتبارات الشخصية، وأنه من غير الوارد لديه في هذه الظروف الصعبة التي بمر بها البلد الانسياق وراء مغامرات شخصية بل يهمه انتخاب رئيس لا يكون معاديا له بالتوافق بين مختلف المكوّنات اللبنانية، على ان تترك كل القضايا اللاحقة للبحث في العهد الجديد".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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