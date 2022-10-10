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لبنان

"كوليرا" في زغرتا؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2022 | 02:45
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إنتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلام، أخبار تفيد عن تسجيل عدة إصابات بمرض "الكوليرا" في زغرتا.
في هذا الإطار، أفاد مصدر بلديّ في المدينة "أنه، وحتى الساعة لا صحة للمعلومات المتداولة ولم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف المواطنين.كما أن المستشفيات في زغرتا لم تستقبل حتى اليوم أي مريض مصاب بالكوليرا".
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أضاف" أن إحدى بلدات قضاء زغرتا، قامت منذ ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة الصحة، بإجراء فحوصات مخبرية لمياه الشفة فيها، وذلك بعد انتشار أخبار عن مرض أصاب أحد الأطفال من أبناء البلدة، ما أدى إلى معاناته من بعض العوارض الشبيهة بعوارض "الكوليرا".وأثبتت الفحوصات خلو المياه من أي نوع من أنواع الأمراض أو الفيروسات".

لبنان

خاص

صحة

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