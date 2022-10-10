3 أسباب لدعم "القوات" لمعوض

يصر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الاستمرار في دعم النائب ميشال معوض للوصول إلى رئاسة الجمهورية حتى هذه اللحظة.

ووفق المراقبين، فإن 3 أسباب تدفع القوات لدعم معوض.

ويتمثل السبب الأول في أن القوات تريد رئيسًا سياديًّا ومن روح 14 آذار، إضافة إلى أنه ضد سلاح حزب الله.

أما السبب الثاني فيتمثل في أن معوض يتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي وليس على عداوات نافرة، فيما يتمثل السبب الثالث في أن معوض إبن زغرتا، أي أنه يقف في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من قبل الثنائي الشيعي والحليف لسوريا.