هاشم: لا يجوز ان يتزامن الظلم والظلمة

Advertisement

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "قرار شركة كهرباء لبنان زيادة التعرفة قد يكون ضروريا بعد انهيار سعر الليرة وارتفاع سعر النفط، رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي اصابت اللبنانيين، ولكن لا بد من أن يرى اللبنانيون ومضة ضوء من تغذية التيار الكهربائي، فلا يجوز ان يتزامن الظلم والظلمة".واضاف في تصريح: "قد يكون تعديل السعر امرا محتما ومقبولا من الناس، لكن ما هو غير طبيعي ان يتم اعتماد السعر المرتفع بالعودة الى شهر حزيران، ليتم جباية كمية اضافية من المال اذا حصلت وهذا غير خارج المنطق ولا احد يرفض التعديل المطلوب في سعر الكيلوواط، والمطلوب اولا زيادة ساعات التغذية بدل غيابها التام ودون مفعول رجعي من تاريخ القرار فحتى القوانين لا تقر بمفعول رجعي".