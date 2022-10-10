حركة لافتة في سوق الدولار.. هذا ما بدأ الصرّافون فعله

بدأ عددٌ من الصرافين باتخاذ إجراءات أمنيّة داخل مكاتبهم، سواء من خلال حيازة مُسدّسات حربية أو من خلال وضع عوازل زجاجية مضادة للرّصاص أمام "الكونتوار" الخاص بهم.

Advertisement



مع هذا، فقد تبيّن أن بعضَ الصرّافين عمدوا إلى إقفالِ مكاتبهم خلال فترة عملهم من خلال البوابات الحديدية، لكنهم قاموا بفتح نافذة صغيرة تمكنهم من استلام العملة من المواطنين.



أحد الصرّافين قال لـ"لبنان24" إنّ "الأوضاع لا تُطمئن الجميع خصوصاً أن عمليات سطو حصلت سابقاً وعززت المخاوف لدى الصرافين".



أضاف: "هناك أشخاصٌ قد يسعون للاعتداء علينا وسرقتنا، ولهذا من حقنا اتخاذ إجراءات أمنية ومن حقنا حيازة السلاح المُرخّص أيضاً".