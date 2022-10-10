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لبنان

حركة لافتة في سوق الدولار.. هذا ما بدأ الصرّافون فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2022 | 03:45
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بدأ عددٌ من الصرافين باتخاذ إجراءات أمنيّة داخل مكاتبهم، سواء من خلال حيازة مُسدّسات حربية أو من خلال وضع عوازل زجاجية مضادة للرّصاص أمام "الكونتوار" الخاص بهم.
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مع هذا، فقد تبيّن أن بعضَ الصرّافين عمدوا إلى إقفالِ مكاتبهم خلال فترة عملهم من خلال البوابات الحديدية، لكنهم قاموا بفتح نافذة صغيرة تمكنهم من استلام العملة من المواطنين.

أحد الصرّافين قال لـ"لبنان24" إنّ "الأوضاع لا تُطمئن الجميع خصوصاً أن عمليات سطو حصلت سابقاً وعززت المخاوف لدى الصرافين".

أضاف: "هناك أشخاصٌ قد يسعون للاعتداء علينا وسرقتنا، ولهذا من حقنا اتخاذ إجراءات أمنية ومن حقنا حيازة السلاح المُرخّص أيضاً". 

وقال: "الكثير من الصرافين ليس لديهم رُخص لسلاح فردي وهم بحاجة إليها في الوقت الذي توضع فيه شروطٌ على حيازة تلك الرخص. ولهذا، فإن المطلوب من الدولة مساعدة الصرافين لتعزيز أمنهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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